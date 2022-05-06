اتفاق على استئناف الرحلات البحرية بين موانئ المغرب وإسبانيا

اتفقت المغرب وإسبانيا، الخميس، على استئناف الرحلات البحرية بينهما، تتويجًا لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية مؤخرًا، وذلك بحسب بيان مشترك وقعته “اللجنة المختلطة للعبور”.

وأشار البيان إلى استئناف التنسيق في إطار عملية “مرحبًا” الضخمة لعبور المهاجرين النظاميين عبر موانئ البلدين، خلال عطلة الصيف. والتي سبق أن توقفت لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا. ثم بسبب استثناء المغرب الموانئ الإسبانية منها العام الماضي، في ظل أزمة دبلوماسية حادة مع مدريد.

ويتيح استئناف الرحلات البحرية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا خلال الصيف، وتنقل السياح في الاتجاهين.

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