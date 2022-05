النفط يواصل ارتفاعه متجها لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، الجمعة، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، وسط انقسام أوروبي بشأن خطة لحظر واردات الخام من روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وسجلت أسعار الخام ارتفاعات قوية ليصعد مزيج برنت إلى نحو 114 دولارا للبرميل في بداية التعاملات، قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها في وقت لاحق.

وجرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يوليو عند 111.67 دولارا للبرميل، بارتفاع 77 سنتا أو بنسبة 0.69%، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو 74 سنتا أو بنسبة 0.68% 74 سنتا أو بنسبة 0.68%، إلى 109 دولارات للبرميل.

ومنذ مطلع الأسبوع راكمت أسعار الخام مكاسب بنحو 7%، لترتفع مكاسبها منذ بداية 2022 إلى نحو 40%، سُجل معظمها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

