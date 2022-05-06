أفريكا أنتليجنس: لتقليل الاعتماد على النفط الروسي “إيني” الإيطالية تدرس مشروع مع الوطنية للنفط

أكد موقع أفريكا أنتليجنس أمس الخميس إن شركة إيني الإيطالية ستشرع في أعمال توسيع حقل بحر السلام للنفط والغاز البحري الواقع في المربع NC41 والذي تديره شركة مليته للنفط والغاز بعد الانتهاء من دراسة التصميم الهندسي الأمامي.

وذلك لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي من خلال توسيع حقل مليته، فإن الشركة الإيطالية تستهدف إنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بالإضافة إلى 11 مليار متر مكعب يتم استخراجها بالفعل زيادة على 15 مليون برميل من المكثفات و 1.8 مليون برميل من النفط.

وأضاف الموقع أن هذه الزيادة في الإنتاج ستؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز غرين ستريم الذي ينقل بالفعل الغاز البحري من منصة صبراتة وحقل الوفاء وهو الحل الذي يبحث عنه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الذي تستورد بلاده حاليا 45٪ من غازها من روسيا، وتسعى للتقليل من هذا الاعتماد قدر الإمكان.

وبحسب الموقع أن غاز مليتة البحري يتمتع بعدم تأثره نسبيا بأنعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي السائد حاليا في ليبيا والذي اضطر المؤسسة الوطنية للنفط في عديد الفترات إلى اللجوء إلى إعلان القوة القاهرة مثلما حدث في حقليها الرئيسيين الشرارة والفيل في أوائل شهر أبريل بعد حصار وفقا للموقع .

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