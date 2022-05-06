تقرير: تزايد فرص تصدير الغاز الليبي لأوروبا بسبب النزاع الروسي الأوكراني

كشف تقرير لموقع ” ذا فالي بوست ” أن الأزمة الأوكرانية الروسية فتحت فرصًا جديدة لتصدير الغاز الليبي نحو أوروبا.

وأضاف التقرير أن ليبيا تتمتع على المدى المتوسط بفرص زيادة صادراتها تجاه أوروبا، معتمدة بذلك على احتياطيات مؤكدة من الغاز تقدر بـ1,500 مليار متر مكعب عبر خط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط والغاز محمد عون في تصريح حصري لقناة “218” إن ليبيا تضخ يوميًا 250 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إيطاليا إلى ما يعادل 91 مليار قدم مكعب سنويًا، واصفًا الكميات المصدرة إلى إيطاليا عبر الخط الواصل من مليتة إلى جنوب إيطاليا بغير الكبيرة بالمقارنة مع استهلاك البلد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية