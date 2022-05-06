الوحدة الوطنية تنشر إجمالي مخصصات علاوة منحة الأبناء.. بالتفاصيل

نشرت حكومة الوحدة الوطنية مخصصات علاوة منحة الأبناء ل9 أشهر التي قرر رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” صرفها لمستحقيها خلال شهر رمضان الماضي.

حيث تم صرف 6 أشهر لسنة 2020 لعدد واحد وعشرون مصرفاً تجارياً بإجمالي بالدينار 2.046.685.800، والمستفيدين 1.086.898.

كما تم صرف لأشهر و1، 2،3 لسنة 2022 لواحد وعشرون مصرفاً تجارياً، بإجمالي بالدينار 1.062.103.700، والمستفيدين 1.106.203.

إلى جانب ملحق صرف 6 أشهر لسنة 2020 لعشرون مصرفاً تجارياً، إجمالي بالدينار 52.296.500، والمستفيدين 46.099.

وكذلك ملحق صرف أشهر 1،2،3.لسنة 2022 لعشرون مصرفاً تجارياً بإجمالي بالدينار 23.267.700، والمستفيدين 34.249.

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