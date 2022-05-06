مساعٍ تشريعية أمريكية لإصدار قانون يقاضي أوبك

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في أوبك وحلفائها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

مشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط أو “نوبك”، حظي بتأييد سبعة عشر عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، مقابل رفض أربعة.

ويمكّن “نوبك” في حال إقراره المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها، أمام محكمة اتحادية، حيث يهدف “نوبك ” وفق اللجنة إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين.

وحذر محللون من أن إقرار “نوبك” قد يكون له أيضًا بعض العواقب، تلحق ضرراً بشركات الطاقة المحلية العاملة في الولايات المتحدة.

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