سبعة آلاف طن من القمح تصل إلى ميناء طرابلس البحري على متن السفينة “نافين فالكون”

استقبل ميناء طرابلس البحري اليوم، السفينة “نافين فالكون” التي قدمت بحمولة مقدرة بسبعة آلاف طن من القمح.

وأظهرت بيانات إدارة الميناء وصول 230 حاوية قبل أيام قليلة محملة بالسلع المتنوعة على متن السفينة “أولغا”، وكذلك دخول الناقلة “فينتو دي بونينتي” وعلى متنها أكثر من مائة حاوية من السلع المتنوعة.

وكان ميناء طرابلس قد استقبل قبل ذلك الباخرة “برينسيس آمنة”، وعلى متنها أكثر من 4,300 طن من الدقيق المكيس.

كما ذكرت الإدارة استقبال أرصفة الميناء للسفينة “أي كاي حمزة”، وعلى متنها أربعة آلاف وخمسمائة طن من القمح، والتي كان موعد وصلولها قبل يومين بحسب بيانات إدارة الميناء.

المصدر: الشركة الليبية للموانئ – فرع ميناء طرابلس البحري

