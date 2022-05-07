سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 07 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 07 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 07 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0650 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.0675 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.0775 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.0650 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.0725 دينار اليورو – طرابلس = 5.295 ~5.300 دينار اليورو – بنغازي = 5.300 ~5.305 دينار الجنية الإسترليني 6.3500 دينار الليرة التركية 0.33 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب225.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب263.08 دينار كسر الذهب عيار 24 ب300.66 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2104 دينار كسر الفضة 2.4 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.22 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.23 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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