في بيانٍ شديد اللهجة.. البريقة لتسويق النفط: ندعو العاملين معنا لضبط النفس ونحتفظ باتخاذ كل مايلزم من إجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقهم

أصدرت لجنة الادارة بشركة البريقة لتسويق النفط بياناً صحفياً عبر صفحتها على فيس بوك لكافة مستخدمي الشركة باختلاف مواقعهم.

قالت فيه أنها تتابع عن كثب كل ما يدور وتدعوهم إلى ضبط النفس وعدم الانجرار الى ما يشغلهم عن القيام بأعمالهم أو “يحط” من عزائمهم وأن يمارسوا مهامهم بكل احتراف و مهنية.

وكذلك قالت الشركة بأنّها تطمئن الجميع وهي على ثقة تامة من كفاءة مستخدميها و عملياتها التشغيلية التي توثق جميع مراحل التعامل مع جميع المنتجات، وإصدار شهادات وتحاليل الجودة ومختبراتنا وغيرها أخرى تؤكد سلامة المنتجات والعمليات التشغيلية ولن تقول غير ذلك، وأنّها لا تُشير بإصابع الاتهام لأيٍ كان وتأخذ كل الملاحظات على محمل الجد.

وأن الشركة لا يسيئها الادّعاء أو التشكيك أو التشهير طالما الواقع يخالف الادعاء.

كما طمأنت جميع الزبائن و العملاء من المواطنين والمؤسسات العامة و كبار الزبائن من المستهلكين والشركات التجارية وتزويد السفن و الطيران حرص شركتهم الوطنية على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات المستلمة و الموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة و الموثقة من خلال إداراتها المختصة.

وبأنها لا تتوانى دائماً عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام و صلاحيات شركة البريقة، و بأن الشركة تضع بياناتها و نتائج اختبارات منتجاتها الفورية و الاعتيادية في ذلك أمام الجهات المعنية والمختصة، كما تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية لحفظ حقوقها و حقوق العاملين بها كما تؤكد على مصداقية العمل ومحاسبة النفس بكل شفافية وتجرد فلا مجال في مهامنا للإهمال أو التقصير.

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