أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قرارًا بتنفيذ الزيادة المقررة لمرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% اعتبارًا من بداية السنة الحالية 2022 وليس من تاريخ الأول من يناير 2014.

وكان مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قد أصدر في أكتوبر 2013 قرارًا بزيادة مرتبات العالمين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بنسبة 67% من قيمة المرتبات الأساسية، على أن يعمل به اعتبارًا من الأول من يناير من العام 2014.

The post “الدبيبة” يصدر قرارًا بتنفيذ الزيادة المقررة لمرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% اعتبارًا من بداية السنة الحالية 2022 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا