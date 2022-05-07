اقتصاد

أوكرانيا .. والحق المهدور بأياد ليبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

أوكرانيا .. والحق المهدور بأياد ليبية قضية عادت للسطح من جديد.. بعد ظهور تسجيلات خطيرة تكشف تورط اوكران في تهريب النفط الليبي..

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