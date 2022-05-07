رئيس لجنة إعداد مقترح الميزانية بالحكومة الليبية: الـ 94 مليار لسنة مالية متكاملة ولايوجد باب خامس للطوارئ و”الفساد”

قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية “خالد الأسطى” في بيانٍ صحفي حول تفاصيل إعداد الميزانية:”قد تم تشكيل لجنة وزارية مختصة في اجتماع الحكومة الأول بتاريخ 21 أبريل الماضي، وعقدت هذه اللجنة مجموعة اجتماعات لمتابعة موضوع الموازنة لهذا العام وكذلك تواصلت واستقبلت العديد من المقترحات”.

وأضاف:”تزامناً مع زيارات للحكومة كانت مُجدولة لعديد من المناطق لمشروعات المطارات والطرق وتفقّد الكثير من المشاكل على عين المكان”.

مردفاً القول:”أُصدر برنامج عمل الحكومة وكانت هناك توجيهات واضحة من داخل مجلس الوزراء والرئيس تحديداً على أن يكون هناك تزامن ومواءمة مابين مشروع الحكومة كبرنامج عمل والميزانية المُقترحة”.

كما أضاف:”في البداية كان هناك مبلغ مُقترح بناءاً على هذه الدراسات في حدود الـ 94 مليار جاءت في أربعة أبواب وليست خمسة أبواب وهذا مهم جداً حيث أنّه لايوجد باب خامس للطوارئ، لا يوجد باب “فساد” ولايوجد باب لايُسيطر عليه ولايوجد باب لاتتوفر فيه مبادئ العدالة”.

ختاماً :”هذه القيمة تشمل مايمكن إنفاقه في سنة مالية متكاملة صُرِف منها ماصُرِف وتبقّى منها ماتبقّى وليست لستة أشهر كما يردد البعض”.

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