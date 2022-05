يحيي العالم في الأول من شهر مايو في كل عام عيد العمال ..في هذه المناسبة نفتح ملف الحركة العمالية النقابات في ليبيا ..هل لدينا حراك عمالي حقيقي ؟ ولما لا تشكل النقابات العمالية قوة حقيقية للمطالبة بحقوقها؟ ولما العمال في ليبيا طبقة مستضعفة ولما هم منقسمون وغير متحدون ؟

The post عمال ليبيا .. غير متحدون appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا