الأسطى: زيادات غير مدروسة للمرتبات بقيمة 10 مليار العام الماضي وهذا ماسيحققه جدول المرتبات الموّحد حال إقراره

صرّح نائب رئيس الحكومة الليبية ورئيس لجنة الميزانية “خالد الأسطى”: “الباب الأول للمرتبات كان في حدود الـ 41 مليار نحتاج إلى أن ننظر للماضي قليلاً، في 2011 كان لدينا في هذا الباب 8 مليار لـ 700 ألف موظف، في سنة 2021 نتكلم على مايقارب 40 مليار وأكثر من 2 مليون موظّف وتزامن مع زيادات غير مدروسة بعد مطالبات كثيرة”.

وأضاف:”هناك اختلاف كبير بزيادة بين بداية المقترح لميزانية العام الماضي بـ 34 مليار وأصبحت بعد إقرار الزيادات 44 مليار بفارق 10 مليار”.

وأردف القول:”نظرنا إلى الحلول المتوفرة وكيفية معالجة هذه المشكلة التي تتراكم كل يوم، وبناءاً على مقترحات عدد من المختصين سواءً بمجلس التخطيط الوطني أو لجنة المالية بمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والوزارات المالية بأقسامها”.

وتابع:”دار الحديث حول مشروع طموح بوضع جدول المرتبات الموحّد تتوفر فيه مبادئ العدالة والترشيد، بحيث لاتكون هناك جداول متفاوتة والترشيد للإنفاق نتحدث عن آلية واضحة ومحددة للصرف تستوعب الجميع ويمكن تطويرها، وقد أُحيل جدول المرتبات الموحد مع مشروع الميزانية حيث نرغب أن يكون هناك إصدار متزامن”.

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