بلومبيرغ: الانتاج الليبي انخفض إلى أدنى مستوى له ودول اجنبية تطالب بالصادرات

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم السبت إن الاشتباكات المسلحة وصهاريج التخزين المتضررة والاحتجاجات السياسية في الموانئ الرئيسية للنفط أدت إلى إعاقة قدرة ليبيا على التصدير ، مما انخفضت الشحنات إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2020.

وأكدت الوكالة الأمريكية إن ليبيا قامت بتحميل 819 ألف برميل من النفط يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي رصدتها بلومبيرغ حيث توجه عدد أقل من الشحنات إلى أكبر عملاء الدولة في إيطاليا وإسبانيا والصين.

ووفقت للوكالة إن العديد من الدول أجنبية هي في أمس الحاجة إلى صادرات النفط الليبي، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .

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