حكومة الوحدة تقدر مصروفات علاوة الأبناء بـ 5 مليارات دينار خلال ثلاث سنوات

كشفت بيانات حكومة الوحدة عن صرف حوالي خمسة مليارات دينار كمخصصات علاوة منحة الأبناء حيث أوضحت البيانات صرف 6 أشهر من المنحة لسنة 2020 بقيمة 2,46 مليار دينار استفادة منها أكثر مليون فرد، عبر 21 مصرف تجاري.

وأضافت الحكومة، وفق كشوفات الصرف، ملحقًا لذات السنة 2020 بإجمالي مبلغ 52,29 مليون دينار لأكثر من 46 ألف مستفيد وزعت على 20 مصرفًا تجاريًت إلى جانب صرف أشهر يناير و فبراير و مارس من السنة الحالية 2022،بإجمالي قيمة بلغت نحو 1,62 مليار دينار لحوالي 1,1 مليون فرد أضيفت في حسابات مستحقيها عبر 21 مصرف تجاري، بالإضافة لصرف ملحق للأشهر ذاتها من السنة 2022 بقيمة قرابة 24 مليون دينار، بعد إتمام إدراجها حوالي 35 ألف مواطن في حساباتهم المصرفية في عدد 20 مصرفًا تجاريًا، فيما لم تكشف بيانات حكومة الوحدة عن مصروفات منحة علاوة الأبناء عن السنة 2021.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة سبق أن أوعز بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022 عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

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