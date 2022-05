“شركة البريقة”: نحن على ثقة تامة من كفاءة عملياتنا التشغيلية التي توثق سلامة منتجاتنا.. ولن نشير بأصابع الاتهام إلى أي كان

قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت في بيان لها إنها على ثقة تامة من كفاءة مستخدمينا و عملياتنا التشغيلية التي توثق جميع مراحل التعامل مع جميع المنتجات ، و اصدار شهادات وتحاليل الجودة، والتي تؤكد سلامة المنتجات والعمليات التشغيلية، مشيرة إلى أنها لن تشير بأصابع الاتهام إلى أي كان.

كما طمأنت الشركة جميع الزبائن والعملاء من المواطنين والمؤسسات العامة وكبار الزبائن من المستهلكين والشركات التجارية وتزويد السفن والطيران حرص الشركة على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة من خلال إداراتنا المختصة، لافتةً بأنها لن تتوانى عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام وصلاحيات شركة البريقة.

وأكدت على مصداقية العمل ومحاسبة النفس بكل شفافية وتجرد، مبينة أنه لا مجال للإهمال او التقصير فمهمتنا أمانة في الأعناق.

