ارتفاع عدد السياح الزائرين لتونس بـ 128% على أساس سنوي

قالت وزارة السياحة التونسية، في بيانات حديثة، إن عدد السياح الوافدين على البلاد منذ مطلع العام وحتى العشرين من أبريل بلغ مليون شخص بنسبة ارتفاع قدرها 128% بالمقارنة على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة، في بيان حديث، أن بيانات أعدها المؤشر الفرنسي للوجهات السياحية أن تونس تعد الوجهة السياحية الأولى في أفريقيا والمنطقة العربية استنادًا إلى حجم المبيعات للخدمات السياحية في أبريل 2022.

وحققت تونس 5 مليارات دينار كعائدات من القطاع السياحي في عام 2019 قبل أن تتراجع بقوة خلال فترة انتشار فيروس كورونا التي فرضت على الدول تطبيق إجراءات احترازية وإغلاق المنافذ وتنفيذ شروط صحية؛ مما أثّر على حركة التنقل والسفر.

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