اقتصاد

الجراري لــ218: التموين المصرية ستبت هذا الأسبوع في قرار صادرات السلع باتجاه ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال إبراهيم الجراري رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية في تصريح حصري لقناة 218، إن وزارة التموين المصرية ستبُت هذا الأسبوع في إمكانية استثناء ليبيا من قرار منع صادرات السلع الأساسية، الذي فرضته مصر في مارس الماضي ويستمر 3 أشهر، خوفاً من شح السلع وغلاء الأسعار الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال الجراري في حديثه لـ218 السبت، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع بنسبة 15% منذ مارس 2022، متأثراً بالقرار المصري، مؤكداً أن الغرفة طالبت من مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشؤون الاقتصادية محاسب نعماني نصر باستثناء ليبيا لتصدير سلع زيت الطعام والأرز والدقيق، نظراً لما تعانيه السوق المحلية من غلاء في الأسعار وشح السلع.

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قناة 218 الليبية

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