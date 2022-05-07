الجراري لــ218: التموين المصرية ستبت هذا الأسبوع في قرار صادرات السلع باتجاه ليبيا

قال إبراهيم الجراري رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية في تصريح حصري لقناة 218، إن وزارة التموين المصرية ستبُت هذا الأسبوع في إمكانية استثناء ليبيا من قرار منع صادرات السلع الأساسية، الذي فرضته مصر في مارس الماضي ويستمر 3 أشهر، خوفاً من شح السلع وغلاء الأسعار الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال الجراري في حديثه لـ218 السبت، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع بنسبة 15% منذ مارس 2022، متأثراً بالقرار المصري، مؤكداً أن الغرفة طالبت من مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشؤون الاقتصادية محاسب نعماني نصر باستثناء ليبيا لتصدير سلع زيت الطعام والأرز والدقيق، نظراً لما تعانيه السوق المحلية من غلاء في الأسعار وشح السلع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية