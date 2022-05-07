النفط ينهي الأسبوع على ارتفاع للمرة الثانية على التوالي

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الأسبوع على ارتفاع، للمرة الثانية على التوالي؛ بسبب الضغوط الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية وسلسلة العقوبات الأوروبية الجديدة على موسكو، والتي من شأنها التأثير على الصادرات النفطية مقابل الطلب العالمي.

وفي جلسة التعاملات الأخيرة الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت بمقدار 1,5% ليسجل 112,3دولارًا للبرميل، فيما سجلت قيمة العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعًا بمقدار دولار ونصف ليبلغ سعر البرميل 109 دولارات، بحسب بيانات “رويترز”.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي؛ صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط في العالم إلى مستويات قياسية وسط مخاوف من شح النفط تزامنا مع ارتفاع الطلب عقب تعافٍ تدريجي من تأثيرات فيروس كورونا وزيادة حركة التنقل الجوية والبرية في العالم.

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