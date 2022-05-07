الشركة العامة للاستثمارات الخارجية تُعلن وضع كافة إداراتها الداخلية والخارجية والشركات التابعة لها تحت شرعية الحكومة الليبية

بنغازي 07 مايو 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للاستثمارات الخارجية، تأييدها للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة السيد فتحي باشاغا، ووضع كافة إداراتها الداخلية والخارجية والشركات التابعة والمملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تحت شرعية الحكومة الليبية.

وحذرت إدارة الشركة – في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – كل الشركات التابعة والمملوكة لها، بعدم التعامل إلا من خلال الأجسام التابعة للحكومة الليبية، وسيتحمل كل مخالف لهذا البيان التبعات الإدارية والقانونية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

وأضاف البيان: “إننا في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية نبارك تكليف السيد / فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، آملين أن تعمل هذه الحكومة على النهوض بالبلاد من الفساد والتسيب والتفتت والتشرذم، التي آلت إليها الأوضاع نتيجة تولي الحكومات السابة لإدارة البلاد بروح تخلو من المسؤولية والوطنية. (وال) إ م

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