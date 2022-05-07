خاص.. “الجبو” يعدد أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار

صرح الخبير الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار .

حيث قال: ربما توقف عدد من الموانئ النفطية وعدم وضوح الرؤية في الصراع السياسي بين الحكومتين إضافة لارتفاع الأسعار عالمياً أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار.

وأضاف قائلاً: ولكن الإرتفاع طفيف لأن البلاد شهدت إرتفاع كبير جداً في سنوات الماضية وصل إلى 8 دينار للدولار الواحد ورقياً أما سعر الدولار بالصك وصل إلى 12 دينار.

وواصل حديثه بالقول؛ ختاماً الأوضاع السياسية والاقتصادية تغيم على البلاد وغير واضحة إلى أين تتوجه البلاد هل إلى الانفراج السياسي والاقتصادي أو العكس!

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