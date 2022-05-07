ميناء الزويتينة : شحن 600 ألف برميل من النفط الخام إلى إيطاليا

الزويتينة 07 مايو 2022 (وال)- أنهت الفرق الفنية بميناء الزويتينة اليوم السبت، إجراءات تسفير ناقلة الخام ( MT SEASTAR ) بعد شحنها بــ( 600 ) ألف برميل في اتجاه إيطاليا، وفقا لما نشرته إدارة المرفأ عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت إدارة المرفأ إن العاملون في ميناء الزويتينة قد عملوا الأسبوع الماضي على شحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة ( ميلوس 21)، مشيرة إلى أن الشحنة أرسلت للصين ليكون إجمالي ما تم تصديره خلال الأسبوع الماضي 1.6 مليون برميل.

وحذرت مؤسسة النفط في وقت سابق، من حدوث كارثة بيئية، بسبب توقف عمليات التصدير من مرفأ الزويتينة الذي نفذه محتجون منتصف أبريل الماضي، الأمر الذي قد يحدث أضرارًا على مستوى خطوط النقل وصهاريج التخزين تنتج عنه تسربات. (وال)

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