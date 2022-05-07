خاص.. صدى الاقتصادية تتحصل على الميزانية المحالة من باشاغا إلى المجلس الأعلى للدولة.. التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تفاصيل الميزانية المحالة من رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة .

حيث نصت الرسالة على تفاصيل ميزانية عدة وزارات بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب والمتمثلة في وزارة العدل والداخلية والتخطيط والمالية والصحة، إلى جانب مشروعات التنمية المرصودة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة “فتحي باشاغا”.

كما أن إجمالي المبلغ لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها الإيرادات 110 ألف والباب الأول 4.619 مليون والباب الثاني 318 ألف؛ ووزارة العدل والجهات التابعة لها إجمالي الإيرادات ست ألاف والباب الأول 958 الف والباب الثاني 329 ألف، إلى جانب وزارة التخطيط والمالية والجهات التابعة لها إجمالي الإيرادات 20 ألف والباب الأول 807 ألف والباب الثاني مليون 214 الف، ووزارة الصحة والجهات التابعة لها إجمالي الإيرادات 3.145 ألف والباب الأول 3.651 مليار والباب الثاني مليار 439 مليون.

وأيضاً وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها لا يوجد ايرادات واجمالي الباب الأول 6.343 مليار والباب الثاني مليار و733 مليون، حيث أن إجمالي الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات يبلغ 141.974.129.500.

















































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