خاص..صدى الاقتصادية تتحصل على قيمة مخصصات المستشفيات والمراكز الصحية ضمن مقترح الميزانية للحكومة الليبية

تحصلّت صحيفة صدى الاقتصادية -حصرياً- على تفاصيل مقترح الموازنة للحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب، حيث أشارت في عددٍ من الجداول إلى مخصصات المستشفيات في كامل البلاد.

بدايةً من المستشفيات التعليمية الإيوائية بإجمالي 851.80 مليون دينار في الباب الأول و 410.80 مليون دينار بالباب الثاني أولّها “مستشفى طرابلس الجامعي” وآخرها “مستشفى الهواري بنغازي”.





انتقالاً إلى المستشفيات العامة المركزية والإيوائية التي نالت ماقيمته 157.85 مليون دينار في الباب الأول و 100 مليون بالباب الثاني.

أمّا عن المستشفيات والمراكز التخصصية فقد خُصّص لها 62.44 مليون دينار في الباب الأول و 50 مليون دينار في الباب الثاني؛ وكان للمختبرات الطبية ومصارف الدم مبلغ بإجمالي 24.150 مليون في باب المرتبات و 18.850 مليون دينار.





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