صعود سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 08 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 08 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.09 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.09 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.10 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.09 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.0975 دينار اليورو – طرابلس = 5.340 ~5.345 دينار اليورو – بنغازي = 5.345 ~5.350 دينار الجنية الإسترليني 6.54 دينار الليرة التركية 0.33 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب226.5 دينار كسر الذهب عيار 21 ب264.25 دينار كسر الذهب عيار 24 ب301.9 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2114 دينار كسر الفضة 2.4 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.25.50 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.26 “مصرف الوحدة” – 5.16.50 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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