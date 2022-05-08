خاص: بالتفاصيل.. مخصصات الوزارات السيادية والخدمية ضمن مقترح الميزانية للحكومة الليبية

تحصلّت صحيفة صدى الاقتصادية على تفاصيل مقترح الميزانية المقّدم من الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب الذي يتضمن تفاصيل ميزانية وزارات الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب والمتمثلة في الشباب ووزارات التعليم الثلاثة والخدمة المدنية والأشغال العامة والاقتصاد والصناعة والزراعة والطيران المدني والموارد المائية والشؤون الاجتماعية.

بدايةً من وزارة الشباب التي تم خصيص 3.5 مليون دينار للباب الأول فيها و 37 مليون دينار في الباب الثاني ولوزارة البيئة 16 مليون و 8 مليون توالياً في البابيْن، وفي وزارة الخدمة المدنية 6.2 مليون دينار للمرتبات و 8 مليون أخرى تحت الباب الثاني.





انتقالاً إلى وزارة الرياضة الذي نالت مبلغ 58 مليون و156 مليون بين الباب الأول والثاني، ووزارة الإعلام بإجمالي 209 مليون مُقسّمة بين البابيْن، ووزارة الأشغال العامة بقيمة 243.5 مليون لباب المرتبات و14.5 مليون للباب الثاني.





و6 مليون لوزارة الاستثمار القائمة حديثاً، كذلك 123.3 مليون دينار للباب الأول و8.80 مليون للثاني من المخصصات لوزارة السياحة، ولوزارة الصناعة والمعادن ما إجماليه 35.050 مليون دينار، وتم تخصيص قيمة 264.4 مليون لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها ضمن باب المرتبات و27.50 مليون ضمن الباب الثاني.









ولوزارة الزراعة والثروة الحيوانية مبلغ 420.5 مليون دينار للمرتبات و67.8 مليون دينار للباب الثاني، ووزارة الطيران المدني بإحمالي 117 مليون دينار، وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بإجمالي 23 مليون دينار، وزارة الاتصالات والمعلوماتية بإجمالي 39.5 مليون دينار، ولوزارة التعليم التقني والفنّي ماقيمته مليار و288 مليون في باب المرتبات و 56 مليون في الباب الثاني.

وتم تخصيص مبلغ بإجمالي 784 مليون دينار لوزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها، و18.50 مليون دينار لوزارة الموارد المائية و لوزارة الثروة البحرية ماقيمته 99 مليون و300 ألف دينار؛ كذلك تم تخصيص 265.25 مليون دينار لوزارة الثقافة والفنون والجهات التابعة لها.









انتقالاً إلى وزارة التعليم العالي ومايتبعها من مراكز وجامعات التي خُصّص لها مبلغ 1.707 مليار لباب المرتبات و265.15 مليون الباب الثاني، ووزارة الشؤون الاجتماعية التي نالت 285.7 مليون ضمن الباب الأول و55 مليون للنفقات التسييرية والتشغيلية، إلى 234.6 مليون و45.8 مليون خصّصتا لوزارة المواصلات بين البابيْن الأول والثاني.

ووزارة التربية والتعليم بالجهات التابعة لها التي كان لها مبلغ 15.67 مليار دينار تقريباً في بند المرتبات و 154.7 مليون تحت الباب الثاني، وخُصّص لوزارة الحكم المحلي أكثر من 434 مليون للمرتبات و148 مليون للنفقات التسييرية والتشغيلية.









كما تم تخصيص 3.65 مليار لباب المرتبات في وزارة الصحة و1.44 مليار للنفقات التشغيلية والتسييرية، ولوزارة العدل 958.8 مليون من الباب الأول و 329 مليون للباب الثاني، أمّا وزارة الداخلية فقد خُصّص لها 4.62 مليار دينار تقريباً و 318.5 بين البابيْن الأول والثاني.

ختاماً تم تخصيص مايُقارب 1.215 مليار دينار للنفقات التسييرية بوزارة التخطيط والمالية و807.2 مليون دينار لبند المرتبات في الوزارة.

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