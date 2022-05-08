خاص: هذا ماخصّصته الحكومة الليبية التابعة للنواب لمشاريع التنمية في ميزانيتها المقبلة .. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخةٍ تحوي قيمة مشروعات التنمية المرصودة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة “فتحي باشاغا”.

بدايةً من المشاريع الاستراتيجية كمشروعات الكهرباء، المطارات، الطرق والجسور والموانئ بإجمالي 5.65 مليار دينار؛ انتقالاً إلى مشاريع القطاعات المختلفة من مشروعات الإسكان وتطوير المدارس، الرعاية الاجتماعية، الشباب والملاعب الرياضية، تطوير القدرات والتجهيزات الأمنية وغيرها بمخصصات تصل إلى 8.45 مليار دينار.

وثالثاً مشاريع وبرامج التدريب والتطوير التي تضم مشروعات الدراسات العُليا والبعثات، تطوير المناهج التعليمية، البرنامج الوطني للتحوّل الرقمي وبرامج التدريب التخصصية للقطاعات المُختلفة والدراسات التي رُصِد لها مبلغ 1.87 مليار دينار.

أخيراً احتياطي مشاريع التنمية بقيمة 1.73 مليار، ليبلغ إجمالي مخصصات الباب الثالث للتنمية 17.7 مليار دينار.





يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية