ميناء الخمس يستقبل أكثر من 120 حاوية من السلع المتنوعة

دخلت إلى ميناء الخمس البحري سفينة نقل الحاويات كوسوفاك، لتفريغ حمولتها المقدرة بأكثر من 120 حاوية من السلع والبضائع المتنوعة.

وأعلنت إدارة الميناء عبر موقعها على الإنترنت عن وصول الناقلة فيوتجر آي دي، وكانت محملة بـ27.200 ألف طن من السكر المكيس، ومن المتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء السفينة نيفين وسيكون على متنها 800 سيارة.

ومن المنتظر أيضاً دخول السفينة باربالي التي ستكون محملة بـ12 حاوية من السلع، وفي الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي دخلت الباخرة مونتارا وكان على متنها 32.700 ألف طن من القمح الصب.

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