اقتصاد

تونس تسجل نمواً في صادرات الصناعات بـ21.9%

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت صادرات الصناعات التونسية بمختلف أنواعها ارتفاعاً بنسبة 21.9%، على امتداد الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، وبلغت قيمتها نحو 12.2 مليار دينار تونسي مقابل عشرة مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لمعطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التونسية، فقد شهدت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية زيادة بنسبة 13.3% نهاية مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث عرفت عائدات قطاع النسيج والملابس نمواً بـ 278.8% وقفزت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 28.8%.

وفي السياق قالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في البلاد، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تونس ارتفع بنسبة 73%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

 

 

 

 

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قناة 218 الليبية

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