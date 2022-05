“السايح ووليامز” يتفقان على استمرار الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه البعثة الأممية للمفوضية

اتفق رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” على استمرار الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه البعثة الأممية للمفوضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع “السايح ووليامز” اليوم الأحد بمقر المفوضية بطرابلس بحضور عضو مجلس المفوضية “عبد الحكيم الشعاب”، وتم فيه مناقشة الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للمفوضية، والرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.

