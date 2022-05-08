“النفط والغاز” تُصدر بياناً توضيحيًا بشأن حادثة تلوث البنزين

أصدرت وزارة النفط والغاز بيانًا توضيحيًا أشارت فيه إلى ما يتم تداوله هذه الأيام بوسائل التواصل الاجتماعي بحدوث تلوث البنزين مما تسبب في أعطال بسيارات بعض المواطنين ويعزي ذلك إلى أنه تم توريد محروقات من الخارج مغشوشة.

حيث أكدت الوزارة على أنه يتم إتباع إجراءات غاية في الدقة من طرف الإدارات ذات الاختصاص بالمؤسسة الوطنية للنفط وتستكمل وتتابع من طرف شركة البريقة بصفتها تستلم وتوزع المحروقات على المستودعات ثم إلى المحطات وفق الاختصاصات المنوه إليها.

ونوهت كذلك إلى أن شركة البريقة أكدت على أنها تتابع هذا الموضوع بخصوصية وقامت بإجراءات منها أخذ عينات عشوائية من المحطات وبكافة المواقع ، وتؤكد خلوها تمامًا من أي ملوثات أو مياه وإن العينات عند فحصها كانت وفق المواصفات الليبية المعتمدة ومستمرة في ذلك.

كما طالبت الوزارة من الجميع تحري الدقة وانتظار تحقيقات النائب العام في هذا الخصوص وإتباع الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات .

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