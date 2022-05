الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” تقترح ميزانية للعام 2022 تتجاوز 94.8 مليار دينار وتتوقع فائضا بأكثر من 47 مليارًا

أحالت الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” مشروع الميزانية المقترحة للعام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده بإجمالي يتجاوز 94.8 مليار دينار، متوقعةً تحقيق إيرادات تناهز 142 مليار دينار وبالتالي فائضا في الميزانية بأكثر من 47 مليار دينار.

وبحسب الميزانية المقترحة التي تحصلت تبادل على نسخة منها فإن الأبواب الأربعة التي سيتم فيها إنفاق قيمة 94 مليارًا و830 مليون دينار توزعت على باب المرتبات بأكثر من 41.7 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بقيمة تناهز 8.7 مليارًا، وباب التنمية بقيمة 17.7 مليار دينار، وباب الدعم بأكثر من 26.6 مليارًا.

ووفقا لهذه الميزانية فإن الإيرادات المتوقعة للعام 2022 تصل إلى قرابة 142 مليار دينار، حيث وصل صافي الإيرادات النفطية المتوقعة 137.7 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 4.2 مليارًا إيرادات سيادية من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها.

وأشارت الحكومة الليبية بأنه رغم بلوغ الميزانية 94.8 مليار دينار، وتعتبر في حال اعتمادها الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا، إلا أنها توقعت تحقيق فائض في الميزانية يتجاوز 47 مليار دينار.

