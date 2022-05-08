وزارة النفط تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة قضية تلوث البنزين

أكدت وزارة النفط والغاز في بيان لها أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال قضية تلوث البنزين الذي نتج عنه تعطل سيارات بعض المواطنين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن شركة البريقة تتابع هذه القضية عن كثب وتبنت مجموعة من الإجراءات اللازمة لأخذ عينات عشوائية من المحطات وبكافة المواقع، وتبين أن هذه العينات التي تم فحصها مطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة من الشركة.

وطالبت الوزارة كافة الأطراف بضرورة التحلي بالدقة وانتظار التحقيقات من النائب العام لتنفيذ التشريعات النافذة، فيما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط -من جهتها- وضع بياناتها ونتائج اختبارات منتجاتها الفورية والاعتيادية أمام الجهات المعنية والمختصة.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه 218 أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية و قانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها، مطمئنةً زبائنها من المواطنين والمؤسسات العامة وكبار الزبائن من المستهلكين والشركات التجارية، على حرص الشركة على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة وأنها لا تتوانى عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهامها وصلاحياتها.

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