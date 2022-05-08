العراق يتجه للاعتماد على ألمانيا وأستراليا لتغطية النقص في القمح

يبحث العراق الاعتماد على ألمانيا وأستراليا لتوفير بدائل ومصادر جديدة لاستيراد القمح، لاحتمال نفاذ مخزون الدولة الاستراتيجي من القمح- وفقاً للحكومة العراقية.

وقال وزير التجارة العراقي علاء الجبوري -في وقت سابق- إن المخزون الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي حتى شهر أبريل، في المقابل توقعت وزارة الزراعة العراقية أن يصل إنتاج القمح المحلي لهذا العام إلى ما بين 2 و 3 طن، ما يعني تغطية احتياجات الدولة من القمح إلى نهاية العام الحالي.

ويحتاج العراق إلى ما يقارب 5 ملايين طن سنوياً من القمح لإمداد برنامج دعم الغذاء، كما سجل العراق أسرع نمو اقتصادي في المنطقة العربية في 2020 وفق تقديرات البنك الدولي.

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