ارتفاع سعر الدولار وهبوط الإسترليني أمام الدينار الليبي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.09 دينار مقارنة بـ5.07 دينار المسجل أمس السبت.

كما صعد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى 5.35 من 5.30 دينار.. فيما هبط الجنيه الاسترليني بفارق 36 قرشا إلى 6.18 مقابل 6.54 دينار.

ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار. والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي؛ فهي أيضًا ذاتها الأسعار المسجلة في تعاملات الأول من مايو.