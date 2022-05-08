لزيادة السكان.. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحتاجان لدعم البنية التحتية

قال البنك الدولي إن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمار بنحو 100 مليار دولار سنويا؛ لتحصلا على بنية تحتية آمنة لخدمة المجتمعات.

وتوقع مدير مكتب تمويل التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نافيد حنيف، في تصريح للشرق الأوسط تسجيل زيادة في عدد سكان منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بأكثر من 40% خلال العقود القليلة المقبلة، ما يستوجب جعل البنية التحتية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق على البنية التحتية خلال العقد الماضي، بلغ 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعاني بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بنية تحتية متهالكة؛ نتيجة الصراعات والحروب التي أدت إلى تدمير الطرق والمباني وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.

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