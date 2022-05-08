صنع الله يبحث آخر المستجدات تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ورئيس لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب، آخر المستجدات بشأن استكمال عملية التعاقد على تنفيذ هذا المشروع.

حيث قدم رئيس لجنة المتابعة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، تقريراً مفصلا عن استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم مع مجموعة من الشركات الأمريكية والأوروبية لغرض اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بأنه من المتوقع الانتهاء من إعداد العقد النهائي للشروع في تنفيذ المشروع خلال شهرين من اعتماد هذه الاستراتيجية.

وأكد صنع الله أن مخصصات المشروع لهذه السنة سيتم إحالتها إلى حسابات المؤسسة على أمل تسييل الميزانية المخصصة.

كما جدد صنع الله حرص المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تنفيذ هذا المشروع حسب المخطط الزمني المعد مسبقاً، موجها بضرورة إحالة التقارير الخاصة بهذا المشروع إلى المؤسسة بشكل دوري. (وال)

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