أعلنت إدارة ميناء الزويتينة النفطي تصدير 1.6 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الميناء في بيان، إنّه جرى إكمال إجراءات تجهيز ناقلة الخام إم تي سيستار بعد شحنها بـ 600 ألف برميل في اتجاه إيطاليا”.

وأضافت إدارة الميناء أنّ المستخدمين عملوا، الخميس، على شحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة ميلوس 21 المتجهة إلى الصين.

والأحد الماضي، أعلنت مؤسسة النفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة والاستئناف المؤقت للتصدير منه غداة مناشدتها لمغلقي الميناء بالسماح لها بتشغيله قبل حدوث كارثة بيئية قد تنتج تسريبا من خزانات الميناء.

والقوة القاهرة، هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة على عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الإيفاء بالالتزامات، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة تلك الأطراف المتعاقدة.

The post تصدير 1.6 مليون برميل نفط من ميناء الزويتينة الأسبوع الماضي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا