من بينها مخصصات لدعم الشباب وعلاوة الزوجة والأبناء .. تعرف على أوجه صرف باب الدعم بحسب مقترح ميزانية 2022

خصصت الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” في ميزانيتها المقترحة للعام 2022 مبلغ 26 مليار و275 مليون دينار لباب الدعم، توزعت على عدد البنود على رأسها دعم المحروقت والذي خصص له مبلغ 10 مليارات دينار.

وبحسب الميزانية المقترحة التي تحصلت “تبادل” على نسخة منها فإن الحكومة الليبية خصصت ضمن ميزانيتها مبلغ 4.2 مليار دينار لدعم علاوة الزوجة والأبناء، ومبلغ 2 مليار دينار لدعم الشباب والذي يشمل الزواج والإسكان والتدريب والإدماج والتطوير والمشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما خصصت الحكومة مبلغ 3 مليارات دينار لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية، ومبلغ 840 مليون دينار لدعم الكهرباء والإنارة العامة، ومبلغ 425 مليونًا لدعم النظافة العامة، ومبلغ 460 مليون دينار لدعم المياه والصرف الصحي، ومبلغ 900 مليون دينار لدعم السلع الأساسية.

ووفقا للميزانية المقترحة فقد تم تخصيص مبلغ مليار و200 مليون للمعاشات الأساسية، ومبلغ 850 مليون دينار لدعم الأعلاف، إضافة إلى مبلغ 2.4 مليار دينار تحت بند “المتفرقات”.

