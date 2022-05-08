صنع الله يبحث مع شركة زلاف آخر المستجدات بشأن استكمال عملية التعاقد على تنفيذ مشروع حيوي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز “حسين ابوسليانة” ورئيس لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب “عياد ازناد”.

تناول الاجتماع مناقشة والوقوف على آخر المستجدات بشأن استكمال عملية التعاقد على تنفيذ هذا المشروع، حيث قدم رئيس لجنة المتابعة تقريراً مفصلاً عن استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم مع مجموعة من الشركات الأمريكية والاوروبية لغرض اعتمادها من قبل مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع الإنتهاء من إعداد العقد النهائي للشروع في التنفيذ خلال شهرين من اعتماد هذه الاستراتيجية، كما افاد رئيس مجلس الادارة بأن مخصصات المشروع لهذه السنة سيتم احالتها إلى حسابات المؤسسة على أمل تسييل الميزانية المخصصة.

ومن جهته أكد على حرص مجلس الإدارة على أهمية تنفيذ هذا المشروع حسب المخطط الزمني المعد مسبقاً موجها بضرورة إحالة التقارير الخاصة بهذا المشروع إلى المؤسسة بشكل دوري .

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