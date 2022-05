“وزارة النفط”: البنزين المغشوش حدث بسبب توريد محروقات من الخارج.. وشركة البريقة تؤكد خلو عينات البنزين تماما من أي ملوثات أو مياه مضافة

أفادت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد أن ما يتم تداوله هذه الأيام بوسائل التواصل الاجتماعي بحدوث تلوث البنزين مما تسبب في أعطال بسيارات بعض المواطنين، حدث بسبب توريد محروقات من الخارج مغشوشة.

كما أكدت الوزارة أن المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت باتباع إجراءات في غاية الدقة وتستكمل ذلك شركة البريقة بصفتها تستلم وتوزع المحروقات على المستودعات ثم إلى المحطات وفق الاختصاصات المنوه إليها.

فيما أشارت إلى أن شركة البريقة قد أكدت على أنها تتابع هذا الموضوع بخصوصية وقامت بإجراءات عديدة، منها أخذ عينات عشوائية من المحطات وبكافة المواقع، لافتة خلو هذه العينات تماما من أي ملوثات أو مياه مضافة ، وإن هذه العينات عند فحصها كانت وفق المواصفات الليبية المعتمدة ومستمرة الشركة في ذلك.

وأضافت أنها في انتظار تحقيقات من النائب العام في هذا الخصوص واتباع الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات.

