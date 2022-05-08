ارتفاع جديد للدولار.. أخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم الأحـد

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعاً جديداً للدولار في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة التاسعة مساءاً بـ 5.1125 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً، في ظل الاحداث والتطورات المتسارعة بشأن حقول النفط وإغلاق المؤاني النفطية والاوضاع السياسية في العاصمة طرابلس.

وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.1225 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني تراجعه مقابل الدينار حيث بلغت قيمته 6.18 دينار للبيع و6.14 للشراء، فيما انخفض سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5.35 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.36 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.