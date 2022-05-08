صعود ملحوظ للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 08 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 08 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7975 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بعد اجازة عيد الفطر.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0623 دينار، والجنيه الاسترليني 5.924 دينار، والدولار الكندي 3.7262 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3209 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.279 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3062 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4792 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 08 مايو 2022: