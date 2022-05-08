شركة طيران “سماء المتوسط” تسيّر أولى رحلاتها بين ليبيا ومالطا

مصراتة 08 مايو 2022 (وال)- دشنت بمدينة مصراتة أمس السبت، أول خط طيران لشركة “سماء المتوسط للطيران ميدسكاي ايرويز”، في أولى رحلاتها من مالطا على طائرتها إيرباص 320 بشراكة بين ليبيا ومالطا.

هذا وقد حضر مراسم التدشين وزير المواصلات، والسفير المالطي، وعميد المجلس البلدي، وبعض أعيان مصراتة، وعدد من رجال الأعمال الليبيين والمالطيين، ومدير عام الشركة.

وقد وصلت مطار مصراتة الدولي أولى الرحلات قادمة من مطار فاليتا، وذكرت المصادر بمطار مصراتة الدولي؛ أنه بهذه الرحلة جرى الإطلاق الرسمي لشركة “ميد سكاي ايرزيز” للطيران التي ستكون مخصصة للرحلات بين مطارات أوروبا والمطارات الليبية. (وال)

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