صنع الله يبحث مع “ويليامز” أوضاع قطاع النفط والصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز ” والوفد المرافق لها.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع قطاع النفط والصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية، حيث أكدت المستشارة ويليامز في هذا الصدد على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لقطاع النفط واستقراره، ليتسنى للمؤسسة الوطنية للنفط تحقيق خططها وأهدافها لزيادة معدلات الإنتاج، خدمةً لمصالح الشعب الليبي، وأيضاً على دور المؤسسة الفني وغير السياسي الرامي لدعم الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات التي واجهها.

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