وليامز تجدد حثها على ضرورة إنهاء إغلاق النفط الليبي

جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز -الأحد- تأكيدها على أهمية إنهاء إغلاق منشآت النفط الليبي في أسرع وقت ممكن، وكذلك على ضرورة حماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال والتسييس.

وجاءت تأكيدات وليامز خلال لقائها -الأحد- مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مدينة طرابلس والذي ناقشت معه التأثيرات على المستويين المحلي والدولي لإغلاق النفط.

وأشار الجانبان إلى عواقب ما ينتج عن الإغلاق من الأضرار والصعوبات التي تطال البنية التحتية التي تنشأ إثر الإغلاق المطول، علاوةً على خسارة الإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن محتجين طالبوا قبل أسابيع بتمكين الحكومة الليبية من ممارسة مهامها في العاصمة طرابلس، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عقب إغلاقهم ميناء الزويتينة وحقلي الفيل والشرارة جنوب البلاد.

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