“الدبيبة” يشكل لجنتي تحقيق في واقعة تلوث الوقود وتأخر رحلات عودة المعتمرين

شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لجنتي تحقيق في واقعتي تلوث الوقود في بعض محطات الوقود وتاخر رحلات عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية.

وأصدر “الدبيبة” قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز ومدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، للتحقيق في واقعة تلوث الوقود وعدم مطابقته للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود.

كما شكل “الدبيبة” لجنة تحقيق إداري في واقعة تأخر رحلات عودة المسافرين المعتمرين من مطار جدة في المملكة العربية السعودية عن موعدها وتحديد الأضرار الناتجة عنها، على أن تنهي أعمالها في أجل أقصاه 7 أيام.

