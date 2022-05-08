رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي لمناقشة عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول والميزانية العامة

التقى اليوم الأحد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص “ريتشارد نورلاند” بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث أكّد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب “عبد الحميد الصافي أنّ اللقاء تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية، والميزانية العامة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.

وأشار الصافي إلى أن رئيس مجلس النواب أكّد أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم، مؤكداً أنه سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل.

ونوّه الصافي بأنّ “عقيلة” أشار إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022، المقدّم من الحكومة الليبية.

وأوضح “الصافي” بأن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن عمل الحكومة من سرت سيمكنّها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو من أي كان، مؤكداً بأنه عندما اقترحت مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لقي المقترح ترحيباً محلياً ودولياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية