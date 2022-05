“صنع الله” يناقش مع ستيفاني دعم قطاع النفط والمحافظة على استقراره

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” صباح يوم الأحد بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” والوفد المرافق لها.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع قطاع النفط والصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

كما أكدت “ويليامز” على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لقطاع النفط واستقراره، ليتسنى للمؤسسة الوطنية للنفط تحقيق خططها وأهدافها لزيادة معدلات الإنتاج، خدمةً لمصالح الشعب الليبي، مؤكدة على دور المؤسسة الفني وغير السياسي الرامي لدعم الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات التي واجهها.

